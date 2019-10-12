تصدير مليون برميل من النفط الخام من ميناء الزويتينة إلى الصين

العنوان_البريقة

أعلن ميناء البريقة والزويتينة النفطي عن تسفير ناقلة النفط الخام “Delta marla” اليونانية والتي تحمل علي متنها مليون برميل من النفط الخام اتجهت مباشرة إلى ميناء الصين .

وأكد وكيل الملاحة في ميناء البريقة والزويتينة النفطي “أحمد بشير” لصحيفة صدى الاقتصادية أن الناقلات البحرية التي يتم نقلها من ميناء الزويتينة والبريقة هي: من 5 إلى 7ناقلات نفط خام شهرياً والغاز من 5 إلى 7ناقلات شهرياً أما وقود الديزل “النافتة” فهي ناقلة واحدة فقط شهرياً ، وأضاف أن ميناء البريقة ينقل نفط خام ناقلة كل 3 أشهر ، ووقود الديزل ناقلة كل شهرين ، أما الزيت الثقيل فهو أيضاً ناقلة كل شهرين.

وأضاف أن “النافتة” متوفرة في المنطقة الشرقية بشكل كبير، كما أكد أنه ليس لديه أي معلومة عن سبب عدم توفر النافتة في المنطقة الغربية وشحها من فترة ليست بقريبة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية