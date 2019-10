مسؤول يكشف أسباب وقف علاج جرحى الوفاق في الخارج

كشف مسؤول ملف الجرحى بالمنطقة الوسطى التابع لحكومة الوفاق، حمزة حنيش، إن ديون علاج جرحى قوات الوفاق بلغت 30 مليون دينار تونسي بحسب ما طالبت به الشركة المتكفلة بالعلاج.

وقال احنيش في تصريحات صحفية، إن الشركة المتكفلة بالعلاج أوقفت العلاج على الجرحى في تونس بسبب عدم دفع المجلس الرئاسي للديون المستحقة حتى هذه اللحظة.

وطالب مسؤول ملف الجرحى بالمنطقة الوسطى كل الجهات المسؤولة بحكومة الوفاق وعلى رأسها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وجميع مسؤولي وزارة الصحة ولجنة الطوارئ التدخل وتسديد الديون لاستكمال علاج الجرحى.

ويتلقى مئات الجرحى التابعين لقوات الوفاق العلاج في تونس وايطاليا وألمانيا وتركيا نتيجة إصابتهم في مواجهات ضد الجيش الليبي في معارك جنوب طرابلس، حيث أعلن الاسعاف الطائر أنه قام مؤخرابأكثر م ن450 رحلة لنقل المصابين إلى تلك البلدان.

