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“مكافحة الهجرة” في بنغازي يُرحّل 98 مصريا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي الكبرى، اليوم السبت، ترحيل 98 شخصا يحملون الجنسية المصرية من نزلاء مركز إيواء قنفودة.

وقال المكتب الإعلامي بفرع الجهاز، في بيان نشره بصفحته في “فيسبوك”، إن عملية الترحيل تمت بناء على تعليمات من رئيس الفرع مقدم اشرف هويدي، حيث تم نقلهم من مركز إيواء قنفودة إلى منفذ مساعد البري وجرى تسليمهم إلى السلطات المصرية.

وفي مطلع الشهر الجاري، عمل الجهاز على ترحيل 54 مصريا مصابين بأمراض معدية، بعد أن تسلمهم من الجهات الأمنية داخل مدينة بنغازي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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