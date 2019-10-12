اختطاف ستة أطباء كانوا ضمن قافلة طبية متوجهة إلى غدامس

أخبار ليبيا24

أعلن مستشفى غدامس العام اليوم السبت اختطاف 6 أطباء، كانوا ضمن قافلة طبية قادمة من طرابلس في طريقها إلى غدامس في مهمة عمل إنسانية لتقديم الخدمات الطبية بالمستشفى.

واستنكر المستشفى بأشد العبارات هذا العمل غير المسؤول والذي يتنافى مع القيم الوطنية والإنسانية، مشيرًا إلى أن الأطباء كانوا في طريقهم لتقديم الخدمات للمئات من المرضى.

وأوضحت مصادر أن الأطباء اختطفوا يوم الجمعة من قبل مسلحين عند مرور قافلتهم من طريق باطن الجبل واقتيدوا إلى مدينة الزنتان.

وناشدت إدارة المستشفى والعاملين والمرضى المجلس البلدي ومجلس حكماء وأعيان الزنتان بالتدخل العاجل لتأمين إطلاق سراح الأطباء بشكل عاجل.

كشف مدير مستشفى غدامس، محمد الثني، في تصريحات صحفية أن خاطفي الأطباء الستة في الزنتان يطالبون بالإفراج عن شاب من الزنتان محتجز عند قوة الردع في طرابلس، مشيرًا إلى أن هناك مساع لإطلاق سراحهم عن طريق أعيان الزنتان.

وأفادت مصادر أن الأطباء المختطفين هم، عبد المنعم الغدامسي وخالد ميلاد ومهند الهنشيري وظافر الدبري وعزيز كانون يوسف بن موسى.

وأكدت المصادر، أن الأطباء يعملون بمستشفى شارع الزاوية في طرابلس.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة فوزي ونيس في تصريحات صحفية، أنه تم الإفراج عن مجموعة منهم، فيما لاتزال المفاوضات مستمرة لإطلاق سراح البقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24