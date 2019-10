هل تملك إفريقيا أدوات لحل الأزمة الليبية؟

استقبل عبد الله الثني رئيس الحكومة المؤقتة اليوم السبت الفريد سيقولا المدير التنفيذي لبرنامج اعمال المجتمع CWP التابع لوزارة الحكم التعاوني و الشؤون التقليدية بحكومة جنوب افريقيا ومبعوث الرئيس السابق لجمهورية جنوب افريقيا جاكوب زوما وعضو الحزب الوطني الحاكم بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي إبراهيم الحويج .

وقال المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغاري بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد سيقولا أن إفريقيا قادرة أن تلعب دورا ً بارزاً في حل الازمة الليبية ولكن هذا الحل لابد أن يقوم من خلال نزع السلاح من الإرهابيين والميليشيات والخارجين عن القانون والذهاب إلى دولة القانون والمؤسسات وحقوق الانسان.

