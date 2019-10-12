رئيس الحكومة المؤقتة يستقبل مبعوث جنوب إفريقي في بنغازي

العنوان_بنغازي

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم، في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، المدير التنفيذي لبرنامج أعمال المجتمع التابع لوزارة الشؤون التقليدية بحكومة جنوب إفريقيا الفريد سيقولا، مبعوث الرئيس السابق لجمهورية جنوب إفريقيا جاكوب زوما، وعضو الحزب الوطني الحاكم، وذلك بحضور وزير الخارجية عبد الهادي الحويج.

حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وحسب الحكومة فقد أعرب الثني عن شكره للمبعوث الإفريقي لزيارته مدينة بنغازي، ليكون رسولا للسلام وينقل حقيقة الأوضاع في ليبيا، ومدى الأمن والاستقرار الذي تعيشه المدن والمناطق التي تبسط الحكومة المؤقتة سيادتها عليها، والمجهودات والتضحيات التي بذلتها القوات المسلحة لتخليص ليبيا من الإرهابيين والمليشيات، وصولا إلى دولة القانون والمؤسسات.

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