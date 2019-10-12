خارجية الوفاق : عملية تركيا لإبعاد من تصنفهم ” إرهابيين” عن حدودها وإنشاء منطقة آمنة

ليبيا – أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق مساء السبت ” رفض دولة ليبيا ” خفض التعاون أو التمثيل الدبلوماسي مع الجمهورية التركية على خلفية العدوان الذي تشنه الأخيرة على شمال سوريا .

تأكيد الوزارة هذا جاء عقب إصدار بيان لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب طالب فيه الدول العربية بعدم التعاون مع الحكومة التركية وخفض التمثيل الدبلوماسي للدول العربية لدى تركيا.

وقالت الخارجية في تحديث عبر صفحتها على فيسبوك أن اجتماع وزراء الخارجية العرب جاء بعد أيام من هجوم تشنه القوات التركية على شمال سوريا لإبعاد من تصفهم بالمنظمات الإرهابية من المجموعات الكردية ولإنشاء منطقة آمنة على عمق ثلاثين كيلومتراً من الحدود التركية مع سوريا ، في إشارة للمنطقة داخل الأراضي السورية والمجموعات الكردية التي قاتلت داعش وتعتبرها تركيا إرهابية .

يشار إلى أن إجماعاً عربياً قد تشكل اليوم السبت لرفض الغزو التركي لشمال سوريا فيما تحفظت كل من قطر والصومال على القرار الصادر من الجامعة بشأن إدانته وإتخاذ جملة تدابير ضد أنقرة قبل أن تضم حكومة الوفاق لاحقاً للدوحة ومقديشو .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية