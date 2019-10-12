بالصور.. انطلاق الملتقى العلمي الأول لعقم الرجال وأمراض الذكورة في ليبيا

أقيم بجامعة بنغازي، اليوم السبت، الملتقى العلمي الأول في ليبيا لعقم الرجال وأمراض الذكورة، بمشاركة أطباء من مركز بنغازي الطبي، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة؛ وتم تقديم عدد من المحاضرات العلمية والبحثية والدراسات حول موضوع العقم وأمراض الذكورة.

قال رئيس اللجنة التحضيرية والعلمية لعقم الرجال وأمراض الذكورة، استشاري جراحة المسالك البولية والعقم بمركز بنغازي الطبي، الدكتور طارق الضراط، في بيان للمركز اليوم، إن الملتقى يعتبر الأول على مستوى ليبيا، الذي شهد إلقاء كثير من المحاضرات العلمية والبحثية، وعرضت فيه الحالات النادرة، وكذلك مناقشة بعض العراقيل التي تواجه الأطباء الجدد في هذا المجال.

وأضاف الضراط: «نحاول عمل توصيات حديثة بخصوص هذا المجال، بعد مناقشة آخر ما توصل إليه العلم». مضيفا أن الهدف هو رفع كفاءة الطبيب الليبي في جراحة المسالك البولية، وبعدها يتخصص في أمراض العقم وأمراض الذكورة، الذي يعتبر من التخصصات النادرة، «هذا المرض يسبب إحراجا في المجتمع لذلك يتفادى المريض الشكوى، لهذا نريد توصيل معلومة إلى الطبيب قبل المريض، حول كيفية التعامل مع المرض وطرق علاجه».

وأشار الضراط إلى إلقاء نحو 22 ما بين محاضرات وورقات بحثية خلال الملتقى، اليوم، منها أبحاث حول أمراض البيروني، وورقة عن علاقة الفيتامين بأمراض عقم الرجال، وكذلك ورقة حول الأجهزة الطبية والعجز الجنسي لدى الرجل وطرق استعمالها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا