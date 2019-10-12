الجيش يعلن تنفيذ عمليات واسعة بمحاور طرابلس

أعلنت شعبة الإعلام الحربي، اليوم السبت، أن الوحدات العسكرية في الجيش الوطني نجحت في تنفيذ عمليات واسعة بمحاور العاصمة.

وقالت الشعبة بصفحتها في فيسبوك، “تزامناً مع الضربات الجوية لمقاتلات السلاح الجوي؛ الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة تنجح في تنفيذ عمليات واسعة بمحاور العاصمة توغلت من خلالها وقامت باقتحام مواقع ومراصد مهمة للعدو بمحوري اليرموك والعزيزية”.

وأضافت الشعبة أن طابع السرية في العمليات العسكرية هو السبب الرئيسي لتسهيل تنفيذ المهام من قبل قوات الجيش الوطني.

وذكرت مصادر أن مناطق العزيزية والساعدية والرملة تشهد قصفا مدفعيا وصاروخيا عنيفا منذ صباح اليوم وحتى هذه ساعات المساء.

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