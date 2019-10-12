بسبب تأخر صرف الرواتب .. بومريز يُطالب بعدم إثقال كاهل أولياء أمور الطلبة

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب وزير التعليم بالحكومة المؤقتة، فوزي بومريز، اليوم السبت، كافة المؤسسات التعليمية في ليبيا، عدم إثقال كاهل أولياء أمور الطلبة بأي أعباء غير الأساسية، بسبب تأخر صرف الرواتب في كافة القطاعات وعدم توفير السيولة.

بومريز ناشد في كتاب موجه إلى مراقبي التربية والتعليم بالبلديات، ومديري مكاتب الخدمات، ومديري المؤسسات التعليمية، المؤسسات التعليمية، عدم إثقال كاهل أولياء أمور الطلبة، بأي أعباء غير الأساسية مثل الزيّ المدرسي، أو أي لوازم أخرى التي من ممكن التغاضي عنها، بإيجاد بدائل متاحة، نظرًا لتأخر صرف الرواتب في كافة القطاعات.

وتطرق وزير تعليم المؤقتة، في كتابه لجهود كافة العاملين في المؤسسات التعليمية، من معلمين وإداريين، وحرصهم على سير العملية التعليمية وتعليم أبناء ليبيا، مُهنئًأ إياهم ببداية العام الدراسي الجديد.

يشار إلى أن بومريز تابع اليوم السبت، شخصياً وصول شحنات الكتاب المدرسي للتعليم الأساسي بمخازن مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية.

الوزير أكد على وصول سبعين بالمائة من إجمالي الكمية، مضيفاً أن الوزارة ستوزع الكتاب على كافة مراقبات التربية والتعليم بالبلديات التابعة لها خلال أسبوعين، حيث تستعد الوزارة لاستقبال بقية التجهيزات من مقاعد وسبورات وأدوات النشاط الرياضية والفنية والقرطاسية.

هذا وتمت عملية استلام الكتب بإشراف ومتابعة الوزير وبحضور كلاً من مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بالوزارة، ومدير إدارة المخازن بمصلحة التقنيات، ومدير إدارة الكتاب المدرسي وعدد من المسؤولين عن توزيع الكتاب المدرسي بوزارة التعليم.

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