تشهد المدن والمناطق من سرت إلى أجدابيا، إضافة إلى جالو وأوجلة واجخرة، منذ ساعات المساء، انقطاعا تاما للتيار الكهربائي.

ولم تُصدر حتى الآن الشركة العامة للكهرباء أي توضيح بشأن الإظلام.

