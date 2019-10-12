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نقيب معلمي سرت يطالب بإقالة عبد الجليل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد نقيب المعلمين في سرت صلاح محمد القبى،  تضامن  معلمى سرت مع معلمى ليبيا فى المطالبة بحقوقهم المشروعة والاعتصام  لحين تحقيق مطالبهم بالكامل. 

وقال نقيب معلمى سرت، اليوم السبت، “نطالب المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق ووزارة التعليم  بتنفيد القانون رقم 4 لسنة 2012  لزيادة مرتبات المعلمين” 

كما طالب القبى بالتأمين الصحى لمعلمي سرت وأسرهم أسوة بغيرهم، بالإضافة إلى  مطالبته بإقالة وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، وتكليف  أحد المعلمين من ذوى الخبرة،  داعيا إلى فصل التعليم العام عن التعليم العالى.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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