أعلن مستشفى غدامس العام اليوم السبت اختطاف 6 أطباء، كانوا ضمن قافلة طبية قادمة من طرابلس في طريقها إلى غدامس في مهمة عمل إنسانية لتقديم الخدمات الطبية بالمستشفى.

واستنكر المستشفى بأشد العبارات هذا العمل غير المسؤول والذي يتنافى مع القيم الوطنية والإنسانية، مشيرًا إلى أن الأطباء كانوا في طريقهم لتقديم الخدمات للمئات من المرضى.

