زكي : الشماخي حضر إجتماعات الجامعة العربية اليوم ولم يشارك بحرف واحد

ليبيا – أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي عدم تسجيل أي موقف لمندوب حكومة الوفاق لدى الجامعة خلال الإجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي إنعقد السبت بشأن الغزو التركي لشمال سوريا .

وقال زكي في تصريح خاص لـ صحيفة المرصد مساء اليوم السبت أن ” مندوب ليييا في الجامعة العربية – أي السفير صالح الشماخي الذي مثل الدولة الليبية – لم يدلي بأي شيء خلال الإجتماع رغم حضوره له ” .

وأضاف زكي بأن المندوب الليبي ” لم يشارك أو ينطق أو يفتح فمه بأي حرف رغم حضوره الجلسة المفتوحة التي ألقى فيها الوزراء والمندوبون الدائمون كلماتهم كما أنه لم يشارك في أي مناقشات أو يتحدث سلباً أو إيجاباً في مشاورات الجلسة المغلقة ” ، نافياً بذلك ما تداولته بعض الوكالات عن تسليم الشماخي كلمته مكتوبة .

وفيما يتعلق بالإيجاز المقتضب الصادر مساء السبت عقب ساعات من الجلسة عن خارجية الوفاق الذي أعلنت فيه رفضها خفض التعاون مع تركيا على خلفية عدوانها مع سوريا ، إكتفى السفير زكي معلقاً بعدم الإستغراب قائلاً بأنه ” أمر منطقي وطبيعي ” في إشارة منه إلى أن هذا الموقف هو المتوقع من الحكومة في طرابلس .

أما فيما يتعلق بالمادة رقم 10 الواردة في قرار الجامعة الصادر اليوم عن تشكيل لجنة لمتابعة وإدانة التدخلات التركية في المنطقة والدول العربية بما في ذلك ليبيا ، فقد أكد زكي بأن هذه اللجنة المزمع تشكيلها لم تُضمن فيها العضويات بعد وستخضع لمزيد من المشاورات خلال الفترة المقبلة داخل مجلس الجامعة الذي قرر البقاء في إنعقاد دائم .

يشار إلى أن إجماعاً عربياً قد تشكل اليوم السبت لرفض الغزو التركي لشمال سوريا فيما تحفظت كل من قطر والصومال على القرار الصادر من الجامعة بشأن إدانته وإتخاذ جملة تدابير ضد أنقرة بينها خفض التمثيل الدبلوماسي والإقتصادي قبل أن تضم حكومة الوفاق لاحقاً للدوحة ومقديشو .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية