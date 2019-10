أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي الكبرى، اليوم السبت، ترحيل 98 شخصا يحملون الجنسية المصرية من نزلاء مركز إيواء قنفودة.

وقال المكتب الإعلامي بفرع الجهاز، في بيان نشره بصفحته في “فيسبوك”، إن عملية الترحيل تمت بناء على تعليمات من رئيس الفرع مقدم اشرف هويدي، حيث تم نقلهم من مركز إيواء قنفودة إلى منفذ مساعد البري وجرى تسليمهم إلى السلطات المصرية.

The post بنغازي.. ترحيل 98 مصريا من نزلاء مركز الإيواء قنفودة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية