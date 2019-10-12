“مكافحة الأمراض” يكشف سبب تفشي اللشمانيا بتاورغاء

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار إن تاورغاء إحدى المدن الموبوءة بمرض اللشمانيا بسبب انقطاع برامج المكافحة، داعيا إلى توفير هذه البرامج بشكل دوري للتقليل من هذا المرض.

وأضاف النجار أن المركز يتواصل مع أهالي مدينة تاورغاء وسيقدم للمصابين العلاج بعد توفيره من منظمة الصحة العالمية.

وكان مستشفى تاورغاء العام أعلن الجمعة تعامله مع حوالي 150 حالة تم الكشف عليها وعلاجها في ذات اليوم، مشيرا إلى تزايد أعداد الإصابات.

ووجه المستشفى نداء استغاثة عاجلا إلى كل الأطباء من مختلف المدن والمناطق، لمد يد العون ومشاركتهم في علاج مرض اللشمانيا الذي انتشر في المدينة.

ونشر المستشفى عددا من الصور تظهر مصابين بمرض اللشمانيا، بينهم عدة أطفال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية