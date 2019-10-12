عقوب يكشف خطة وزارته لـ”الصحة المدرسية”

أطلق وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، خطة الوزارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد، التي تتضمن برامج الصحة المدرسية والكشف المبكر في عدة تخصصات.

وذكر عقوب في تصريح نشرته الوزارة، مساء السبت، أن الخطة تشمل برامج مواجهة الأمراض المعدية والأنفلونزا عبر تشديد الرقابة الصحية على الأغذية المدرسية، وتوفير القوافل الطبية لتفعيل الفحص الطبي الشامل بالمناطق البعيدة عن مراكز المدن.

وأوضح عقوب أهمية الاستعدادات اللازمة لتوفير بيئة صحية لطلاب المدارس على مستوى البلاد، وتمكين الطلاب من التحصيل العلمي، وإعداد خريطة صحية للوقوف على الأمراض المعدية والوبائية بين طلاب المدارس للحد من انتشارها.

وبيّن الوزير أنه أصدر تعليماته لإدارة الرعاية الصحية الأولية بالوزارة، بالعمل علي تنفيذ برامج الصحة المدرسية بالبلديات من خلال الكشف المبكر في عدة تخصصات أهمها (العيون والأسنان والتغذية العلاجية)، وكذلك خطة لمواجهة الأمراض المعدية والأنفلونزا بالمنشآت التعليمية وتغطية المدارس بمسئول صحة مدرسية، ووضع خطة تتناسب مع الاستعداد للعام الدراسى.

وشدد وزير الصحة على ضرورة الاستفادة من برامج القوافل الطبية الموسع لعام 2019 في تنفيذ الخطة بالمناطق النائية والبعيدة عن مراكز المدن لتفعيل الفحص الطبي الشامل وذلك من خلال التنسيق مع مراقبي خدمات التربية والتعليم بالبلديات لتكثيف المرور الإشرافي المستمر وذلك من بداية العام الدراسي الجديد.

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