معلنة استمرار التعاون مع تركيا ..خارجية الوفاق ترفض بيان الجامعة العربية بخفض التمثيل الدبلوماسي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، اليوم السبت، رفض دولة ليبيا خفض التمثيل الدبلوماسي وعدم التعاون مع جمهورية تركيا.

خارجية الوفاق أوضحت ، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، أن ذلك جاء عقب إصدار بيان لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب طالب فيه الدول العربية بعدم التعاون مع الحكومة التركية وخفض التمثيل الدبلوماسي للدول العربية لدى تركيا.

وجاء اجتماع وزراء الخارجية العرب، بعد أيام من هجوم تشنه القوات التركية على شمال سوريا لإبعاد من تصفهم بالمنظمات الإرهابية من المجموعات الكردية ولإنشاء منطقة آمنة على عمق ثلاثين كيلومترا من الحدود التركية مع سوريا.

وبدأت تركيا يوم الأربعاء الماضي، اجتياحًا بريًا لشمال سوريا، سبقته بقصف عشوائي لعدد من البلدات الحدودية ومناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، ما تسبب بحركة نزوح واسعة وسقوط قتلى وإصابات بين المدنيين، فيما استبقت الإدارة الذاتية الكردية الغزو التركي بإعلان النفير العام في مناطق سيطرتها، داعية السكان للدفاع عن أرضهم.

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