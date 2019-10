أعلن ميناء البريقة والزويتينة النفطي عن تسفير ناقلة النفط الخام “Delta marla” اليونانية والتي تحمل علي متنها مليون برميل من النفط الخام اتجهت مباشرة إلى ميناء الصين .

أكد وكيل الملاحة في ميناء البريقة والزويتينة النفطي “أحمد بشير” في تصريحات صحافية أن الناقلات البحرية التي يتم نقلها من ميناء الزويتينة والبريقة هي: من 5 إلى 7ناقلات نفط خام شهرياً والغاز من 5 إلى 7ناقلات شهرياً أما وقود الديزل “النافتة” فهي ناقلة واحدة فقط شهرياً.

وأضاف أن ميناء البريقة ينقل نفط خام ناقلة كل 3 أشهر، ووقود الديزل ناقلة كل شهرين، أما الزيت الثقيل فهو أيضاً ناقلة كل شهرين.

The post ميناء البريقة يعلن تصدير مليون برميل من نفط إلى الصين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية