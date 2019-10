قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في خبر عاجل على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «ليبيا ترفض خفض التمثيل الدبلوماسي والتعاون مع تركيا».

تأكيد الوزارة جاء عقب إصدار بيان لجامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب طالب الدول العربية، بعدم التعاون مع الحكومة التركية وخفض التمثيل الدبلوماسي معها.

