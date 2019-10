أكدت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة على نجاح وحدات القوات المسلحة في تنفيذ عمليات واسعة بمحاور العاصمة بإسناد من مقاتلات السلاح الجوي .

وأوضح الإعلام الحربي في ايجاز صحفي بأن وحدات القوات المسلحة استطاعت التوغل واقتحام مواقع ومراصد هامة لمسلحي الوفاق في محاور ” اليرموك والعزيزية “.

