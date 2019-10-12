“السرية الثالثة” ببركان الغضب تنعي مقتل أحد عناصرها.. والجيش الوطني يواصل استهداف قوات الوفاق

نعت “السرية الثالثة” التابعة لعمليات “بركان الغضب” بحكومة الوفاق، مقتل أحد عناصرها في محور اليرموك، سليمان العريبي، وذلك على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واستهدفت قوات الجيش الوطني العديد من تمركزات الوفاق بمناطق عدة في اليرموك والعزيزية، وغريان، الأمر الذى كبد قوات الوفاق خسائر في الأرواح والمعدات العسكرية التي يمتلكونها.

وقصف سلاح الجو التابع للجيش الوطني، تمركزات للوفاق بمعسكر حمزة ومحيط الخلة ومزرعة بشارع السدرة، وقوات أسامة الجويلى بمحيط العزيزية وغريان.

وحصيلة عمليات القصف الجوى بالمنطقة الغربية، التي تمت حتى السبت بلغت تسعة ضربات، على مواقع قوات الوفاق في محاور عين زارة ( 4 ضربات ) واليرموك ( 2 ضربة ) وخلة الفرجان ( 3 ضربات ).

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