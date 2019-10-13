منظمة حقوقية تطالب داخلية المؤقتة بالكشف عن مصير المحامي أبو بكر السهولي

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، والأجهزة الأمنية ومديرية الأمن ومكتب المحامي العام بمدينة بنغازي، بسرعة التحرك لكشف مصير المحامي أبو بكر السهولي، وضمان إطلاق سراحه، وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة.

وحمّلت اللجنة في بيان لها حول حادثة اختطاف المحامي، الخاطفين المسؤولية القانونية الكاملة إزاء سلامته وحياته.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ حول واقعة اختطاف نقيب المحاميين السابق أبوبكر السهولي، من مكتبه يوم الأربعاء الماضي، من قبل مجهولين اقتحموا مكتبه، واقتادوه إلى جهة مجهولة، بحسب ما أعلن عنه عدد من المحاميين بمدينة بنغازي صباح يوم الخميس 10أكتوبر الجاري، خلال وقفتهم الاحتجاجية، أمام محكمة جنوب بنغازي الابتدائية.

وأشارت اللجنة، في بيانها، أن بنغازي شهدت مؤشرا في الجرائم الجنائية والجريمة المنظمة من جرائم السطو المسلح والسرقات والاختطاف والقتل بدوافع إجرامية بأحياء ومناطق عديدة في المدينة، وآخرها مقتل مواطنات سودانيات الأيام الماضية بالمدينة.

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