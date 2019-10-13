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وزارة الزراعة بالمؤقتة تعلن عن توفير “40” ألف طن من سماد اليوريا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في الحكومة المؤقتة حسن الزيداني، اجتماعا مع الشركة الليبية النرويجية لتوريد سماد اليوريا، بمقر الوزارة بشحات.

ويهدف الاجتماع المشترك، توفير قرابة 40 ألف طن من سماد اليوريا، لغرض توزيعها على قطاعات الزراعة، بكافة البلديات في ليبيا، والهيئات والمشاريع والأجهزة التابعة للوزارة.

وحضر الاجتماع وكيل عام الوزارة محمد عبد العالي، ورئيس لجنة توزيع السماد.

وأشارت الوزارة، أنه في حال توقيع العقد ستقوم بالإعلان عن موعد ومكان التوزيع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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