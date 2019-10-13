شركة البريقة لتسويق النفط تعلن رفضها للتغيرات الإدارية “غير الشرعية”

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، رفضها التغييرات الإدارية التي وصفتها بـ “غير الشرعية” التي قام بها عضو لجنة إدارة شركة البريقة خير الله صالح الموقوف عن العمل و المبلغ عنه، لدى مكتب النائب العام، بأنه ينتحل صفة رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط.

ووصفت الشركة القرار بغير القانوني، لتغيير عدد من شاغلي الوظائف الإدارية، بما في ذلك المسؤولين عن الشئون المالية والفنية، وأن الخطوة محاولة بائسة وواضحة لإخفاء المخالفات المالية والتغطية على اختلاس الموارد المالية للدولة، المتهم فيها عضو مجلس الإدارة الموقوف عن العمل، ومحاولة تمرير المزيد من الصفقات المشبوهة، بحسب وصف الشركة.

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط، على أن هذه التغييرات “غير شرعية” بموجب القانون الليبي، لأن المجلس الموازي يفتقر إلى السلطة القانونية.

وأشارت الشركة، أنها ستلاحق وتحاكم كل شخص يقوم بانتحال صفة وظيفية، تنفيذًا لقرارات المجلس الموازي أو يتواطأ في سرقة الأموال العامة، أو يقوم بإساءة استخدامها أو يمارس أي أعمال غير قانونية، وحذرت من تهديد الموظفين الشرعيين أو منعهم من القيام بعملهم.

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