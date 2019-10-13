بدء العام الدراسي الجديد بمراكز المتفوقين‎

أعلنت الهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين مساء أمس السبت، أن اليوم الأحد 13 أكتوبر سيكون أول يوم في العام الدراسي الجديد لسنة 2020 – 2019.

وأوضحت الهيئة أن الدراسة ستنطلق بمراكز المتفوقين التابعة للهيئة في مدن (بنغازي، الجبل الأخضر، جادو، ترهونة، درنة، أجدابيا)، وذلك بعد اكتمال التحضيرات النهائية.

يشار إلى أن مركز المتفوقين بنغازي، قد نظم نهاية شهر سبتمبر الماضي، امتحاناً لقبول الطلبة المتفوقين حملة الشهادة الإعدادية، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 27 طالباً وطالبة، وقد تضمن الامتحان اختبار ذكاء للمفاضلة بين الطلاب المتقدمين الذين تجاوزت نسب نجاحهم في الشهادة الإعدادية 96%.

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