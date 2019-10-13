القوات المسلحة تسيطر على مواقع مهمة بمحوري اليرموك والعزيزية

نجحت الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة، في تنفيذ عمليات واسعة بمحاور العاصمة، توغلت من خلالها إلى مواقع ومراصد مهمة للمليشيات؛ في محوري اليرموك والعزيزية، حسبما أعلنته شعبة الإعلام الحربي.

الشعبة أكدت في منشور لها أن طابع سرية العمليات العسكرية، هو السبب الرئيسي في تسهيل تنفيذ المهام من قبل القوات المسلحة.

من جانبه قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن الضربات الجوية ليلة أمس استهدفت تجمعات الميليشيات في معسكر حمزة، ومحيط الخلة، ومزرعة في شارع السدرة بها آليات وأفراد، وتضم غرفة عمليات أمامية، كما استهدفت مخزنا للذخيرة وآليات وراء جامعة أفريقيا.

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