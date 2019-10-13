منظمة حقوقية: مجهولون يختطفون نقيب المحامين السابق

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أنها تتابع بقلق اختطاف نقيب المحامين السابق أبو بكر السهولي في بنغازي.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها تتابع بقلق بالغ واقعة اختطاف “السهولي الذي اختطف من مكتبه يوم الأربعاء الماضي من قبل مجهولين اقتحموا مكتبه، واقتادوه إلى جهة غير معروفة ، وذلك بحسب ما أعلن عنه عدد من المحاميين بمدينة بنغازي يوم الخميس من خلال وقفتهم الاحتجاجية، أمام محكمة جنوب بنغازي الابتدائية”.

وطالبت اللجنة “وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، والأجهزة الأمنية ومديرية الأمن ومكتب المحامي العام بمدينة بنغازي، بسرعة التحرك لكشف مصير السهولي، وضمان إطلاق سراحه، وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة” محملة الخاطفين المسؤولية القانونية الكاملة إزاء سلامته وحياته.

وأعربت اللجنة عن قلقها “حيال تصاعد مؤشرات الجرائم الجنائية والجريمة المنظمة من جرائم السطو المسلح والسرقات والاختطاف والقتل بدوافع إجرامية بأحياء ومناطق عديدة في مدينة بنغازي، من قبل الخارجين عن القانون وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة التي باتت تهدد بشكل كبير حياة وسلامة وأمن المواطنين والمقيمين الأجانب بالمدينة وممتلكاتهم، والتي كان آخرها واقعة مقتل مواطنات سودانيات الأيام الماضية بمدينة بنغازي على أيدي عصابات إجرامية، حيث تفيد المعلومات الأولية بأن عمليات الاعتقال قامت بها مجموعات مسلحة، حيث جرى اعتقال زينب من مزين نسائي بالمدينة، وقد وجدت جثتها على البحر وعليها آثار تعذيب بمنطقة الصابري ، وهي من سكان شارع الشريف ، كما وجدت جثة سيدة سودانية تدعى عائشة يونس من سكان السلماني وعثر عليها قرب مستشفى الجلاء وعليها آثار تعذيب”.

ودعت اللجنة مديرية الأمن والأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي للتحقيق في الجرائم التي طالت المواطنات السودانيات، وملاحقة الجناة بأسرع ما يمكن وتقديمهم للعدالة، وتوفير الحماية والأمن لكل المواطنين السودانيين والأجانب الموجودين بمدينة بنغازي”.

وطالبت اللجنة “الأجهزة الأمنية ومديرية الأمن الوطني بمدينة بنغازي بضبط الأمن ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة وملاحقة الخارجين عن القانون وضبطهم وتقديمهم للعدالة، وضمان سلامة وحماية وأمن المواطنين والمقيمين الأجانب بالمدينة وممتلكاتهم”

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