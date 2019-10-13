حسين قنبور أول ليبي يتأهل لأولمبياد طوكيو

العنوان_تونس

سجَّل بطل التجديف حسين قنبور، اسمه مساء السبت كأول رياضي ليبي يتأهل لأولمبياد طوكيو المقررة الصيف المقبل.

جاء تأهل قنبور، بعد اجتيازه التصفيات الأفريقية في لعبة التجديف، التي احتضنتها العاصمة التونسية على مدار 3 أيام.

واستطاع البطل الليبي تحقيق زمن قدره 7:38:42 دقيقة ما أهَّله للحصول على بطاقة العبور لأولمبياد طوكيو، على غرار تأهله ومشاركته في آخر دورة للألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو.

وجاء تأهل قنبور في فئة الفردي كبار ضمن 5 قوارب لمنتخبات مصر، وزيمبابوي، وساحل العاج، وبنين، أما في فئة زوجي الرجال، فقد تأهل منتخب الجزائر، وفي فئة زوجي السيدات، تأهل منتخب تونس.

ويأتي هذا التأهل بعدما عمل مجلس إدارة الاتحاد الليبي على تأهيل الرياضي عبر برنامج التضامن الأولمبي، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، واللجنة الأولمبية الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية