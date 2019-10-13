ضبط “متعاون” مع التنظيمات الإرهابية جنوب صبراتة

أخبار ليبيا24

تمكنت دوريات القوات المسلحة في صبراتة من القبض على متعاون مع التنيظمات الإرهابية الجماعات المسلحة جنوب المدينة.

وأكد مصدر مطلع أن المدعو معاذ مبروك الفلاح من مواليد 1997 متعاون مع عناصر تنظيم الدولة وأحد أفراد عصابة “العمو الدباشي” الفارة من صبراتة تم ضبطه وتسليمه إلى جهاز المباحث الجنائية.

وأشار المصدر إلى أن الفلاح مطلوب للأجهزة الأمنية في عدة قضايا ومعترف عليه من قبل بعض الإرهابيين الذين تم القبض عليهم.

ولفت المصدر إلى أن المعني اعترف على خلايا نائمة متواجدة في صبراتة كانت هذه الخلايا تخطط لعمليات إرهابية وزعزعة الأمن بالمدينة.

وأوضح النصدر أن الفلاح يعتبر حلقة الوصل بين العصابات المتواجدة في مدينة الزاوية والخلايا النائمة في مدينة صبراتة.

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