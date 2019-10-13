خارجية الوفاق: نرفض خفض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا

أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن ليبيا ترفض خفض التمثيل الدبلوماسي وعدم التعاون مع تركيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن موقفها الرافض لخفض التمثيل الدبلوماسي وعدم التعاون مع تركيا جاء عقب بيان لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي طالب الدول العربية بعدم التعاون مع الحكومة التركية وخفض التمثيل الدبلوماسي للدول العربية لدى تركيا.

وكان وزراء الخارجية العرب أكدوا خلال البيان الختامي للاجتماع الطارئ لهم السبت على النظر في اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العدوان التركي على سوريا، بما في ذلك خفض العلاقات الدبلوماسية، ووقف التعاون العسكري، ومراجعة مستوى العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية مع تركيا.

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