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خارجية الوفاق: نرفض خفض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن ليبيا ترفض خفض التمثيل الدبلوماسي وعدم التعاون مع تركيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن موقفها الرافض لخفض التمثيل الدبلوماسي وعدم التعاون مع تركيا جاء عقب بيان لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي طالب الدول العربية بعدم التعاون مع الحكومة التركية وخفض التمثيل الدبلوماسي للدول العربية لدى تركيا.

وكان وزراء الخارجية العرب أكدوا خلال البيان الختامي للاجتماع الطارئ لهم السبت على النظر في اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العدوان التركي على سوريا، بما في ذلك خفض العلاقات الدبلوماسية، ووقف التعاون العسكري، ومراجعة مستوى العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية مع تركيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • لان الذيوث شيبة النحس الخانب الفاسد الحقير العايد الخنزير سياله ليس رجلا و لم يكن وطنيا في يوم من الايام لاهو و لا اجداده هالحيوان باذن الله نهايته سوداء علي راس اهله هالجبان. هالتيس لايمثل الا انذال و الحقراء اللي زيه. اما نحن الشعب العربي الليبي باذن الله سنقطع علاقاتنا نهائيا هع هذه الدولة. دولة المثليين و العاهرات و الحمارات

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  • بِسْم الله الرحمن الرحيم –
    ( يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما قد غضب الله عليهم قد يءسوا من الاخرة كما ياس الكفار من اصحاب القبور )
    —— صدق الله العظيم –
    اتبع الرابط .
    youtube.com/watch?v=JLko1rPFzu0

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