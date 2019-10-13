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العباني: دعم السراج لتركيا في غزو الأراضي السورية يؤكد انحيازه للإرهاب وخروجه عن الصف العربي

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن حكومة فائز السراج غير الشرعية عصابة من ضمن الأدوات الإرهابية التي ترعاها تركيا.

العباني أشار في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت إلى أن ما تمارسه هذه التيارات الإرهابية يأتي متوافقا تماما مع الرباط الوثيق بينهما ، مضيفاً أن تركيا “الأردوغانية الإرهابية” تدعم هذه الحكومة منتهية الصلاحية في تحالفها مع المليشيات الإرهابية وتمدها بالسلاح والعناصر الإرهابية التي تقاتل في صفوفها.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن حكومة السراج الإرهابية تخرق قرارات مجلس الأمن،كما تقف داعمة لراعيها التركي في غزوه للأراضي العربية السورية لتؤكد مرة أخرى انحيازها للإرهاب وخروجها عن الصف العربي المستنكر والمدين للغزو التركي الإرهابي.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • السراج الفاسد اولا ماهوش ليبي. فهو هول الاصل و لا كرامة له و لا شرف. لا يستطيع ان يقوم بعمل رجولي لانه تبس بل و بغل. هالفاسد ماعنداش غيرة حتي علي اسرته زي الخنزير بالتمام.

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  • ———- ما ستقدمه تركيا ومصر وقطر وتونس للعالم الاسلامي
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    ( الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما ماىءة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة او رحمة في دين الله ان كُنتُم تؤمنون باللهً واليوم الاخر ) صدق الله العظيم –

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