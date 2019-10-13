العباني: دعم السراج لتركيا في غزو الأراضي السورية يؤكد انحيازه للإرهاب وخروجه عن الصف العربي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن حكومة فائز السراج غير الشرعية عصابة من ضمن الأدوات الإرهابية التي ترعاها تركيا.

العباني أشار في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت إلى أن ما تمارسه هذه التيارات الإرهابية يأتي متوافقا تماما مع الرباط الوثيق بينهما ، مضيفاً أن تركيا “الأردوغانية الإرهابية” تدعم هذه الحكومة منتهية الصلاحية في تحالفها مع المليشيات الإرهابية وتمدها بالسلاح والعناصر الإرهابية التي تقاتل في صفوفها.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن حكومة السراج الإرهابية تخرق قرارات مجلس الأمن،كما تقف داعمة لراعيها التركي في غزوه للأراضي العربية السورية لتؤكد مرة أخرى انحيازها للإرهاب وخروجها عن الصف العربي المستنكر والمدين للغزو التركي الإرهابي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية