بلدية غدامس تشكل غرفة طوارئ لمتابعة حادثة إختطاف فريق قادم من طرابلس

ليبيا – قال عميد بلدية غدامس قاسم المانع إن البلدية شكلت غرفة طوارئ تتعلق بحادثة اختطاف الأطباء.

المانع أشار في تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت إلى أن أعيان الزنتان والقيادات الاجتماعية اتخذت موقفاً إيجابياً من الموضوع ، مبيناً أن القرار النهائي سيتخذ خلال الساعات القادمة.

يشار إلى أن وسائل إعلام محلية تداولت نبأ اختطاف فريق طبي مكون من ستة أطباء يعملون بمستشفى شارع الزاوية أثناء توجههم إلى مدينة غدامس في مهمة عمل حيث طالب الخاطفون بحسب وسائل الإعلام بالإفراج عن محتجز لدى قوة الردع في طرابلس مقابل الإفراج عن المختطفين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية