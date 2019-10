الطب الميداني: اشتباكات طرابلس أدت لإصابة سيدة

أعلن مركز الطب الميداني والدعم تعرض امرأة للإصابة شظايا في الوجه جراء الاشتباكات الدائرة في منطقة الساعدية فجر السبت.

وبين المركز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن فريق الاسعاف بالمستشفى الميداني السواني التابع لمركز الطب الميداني والدعم قام بإسعاف امرأة تعرضت لشظايا في الوجه نتيجة الاشتباكات الدائرة في منطقة الساعدية وذلك أثناء محاولتها وعائلتها الخروج من المنطقة مشيرا إلى أنه جرى تحويل السيدة المصابة إلى إحدى المصحات لتلقي العلاج.

