الشريف يرجح فشل مؤتمر برلين ويكشف الأسباب

رجح المسؤول العسكري السابق للجماعة الليبية المقاتلة ، وكيل وزارة الدفاع الأسبق خالد الشريف، فشل مؤتمر برلين في تحقيق أي نتائج حقيقية مجدية.

وقال الشريف في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، “مؤتمر برلين الذي سيعقد خلال الفترة القادمة من هذا الشهر لن يستدعى له أي طرف ليبي بل فقط ستحضره الدول التى لها علاقة بالملف الليبي .”

وأضاف أن من سيمثلون هذه الدول سيكونون على مستوى عالي، وبالتالي فهم سيقررون ونحن علينا أن ننفذ

وتابع ممثلي هذه الدول “سيسعون لهدفين أولهما وقف إطلاق النار والثاني تفعيل حظر تصدير السلاح لليبيا، ثم ملف حقوق الإنسان والهجرة غير الشرعية” .

وقال “طبعًا القراءة الأولية للمؤتمر إنه سيفشل في تحقيق أي نقطة، وذلك لعدة أسباب والتي منها وقف إطلاق النار بهذه الأوضاع على الأرض، لأنها ستجد رفضا بالطبع من المدافعين عن العاصمة و هذا هو الصواب”، حسب تعبيره.

وأضاف “موضوع حظر السلاح عمليًا لم تلتزم به الأطراف الداعمة لحفتر سابقا فما بالك الان وهم يشعرون انهم قريبين من تحقيق هدفهم، إذا العمل على تغيير الواقع على الأرض من طرف قوات الوفاق مهم جدا في هذه المرحلة لتحقيق نقاط سياسية مهمة “.

وتابع قائلا إن “المنظمين للمؤتمر يريدون ضمانات من الدول المدعوة للحضور بالالتزام بما يتم الاتفاق عليه كمرحلة أولى سياسيًا ثم بعد ذلك إجبار الأطراف على الجلوس لطاولة الحوار من جديد لذلك تعتبر التغييرات على الأرض مهمة واستراتيجية لحكومة الوفاق مستقبلا اذا وجدت نفسها مضطرة إلى أي تفاوض سياسي”

