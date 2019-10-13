جثث مقاتلي داعش في بنغازي لا تُحصى .. العثور على مقبرة جماعية جديدة في الهواري

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت شعبة الإعلام الحربي أمس السبت، أنه تم العثور على مقبرة جماعية في منطقة الهواري الواقعة جنوب غرب بنغازي.

وأوضحت الشعبة أن أفراد داعش “تنظيم الدولة الإرهابي” قاموا بدفن قتلاهم فيها، لافتة إلى أنه تم العثور عليها بعد أكثر من ثلاث سنوات من تطهير المدينة.

وأكدت الشعبة أن هذه الواقعة لم تكن الأولى حيث سبق وأن تم العثور على مقابر جماعية في عدد من مناطق مدينة بنغازي منها منارة بنغازي ، ومدرسة فاطمة الزهراء بمنطقة الصابري وأيضاً في العمارات السكنية بمنطقة قنفودة وغيرها.

و يرى نشطاء أن المقابر الجماعية حيل كانت الجماعات الإرهابية في مدينة بنغازي تلجأ إليها دائما لعدة أسباب ؛ منها التغطية على خسائرها البشرية ، و محاولة إيهام مقاتليها بعكس الحقيقة المتمثلة في أعداد قتلاهم خلال الحرب.

في هذا السياق فإن داعش رفضت مراراً و تكراراً الكشف عن عدد قتلاها في المعارك التي شهدتها المدينة في السنوات السابقة أثناء الاشتباكات التي دارت بينهم وبين القوات المسلحة منذ 2014.

الأمر ذاته الذي أكده الداعشي «مالك هاشم القطعاني» من داخل سجن قرنادة شرق بنغازي خلال لقاء تلفزيوني لموفد قناة الآن، «القطعاني» أوضح أنهم كانوا يخفون أعداد القتلى حتى لا تنهار معنويات العناصر المقاتلة، موضحاً أنه عندما يتم استهداف آليات التنظيم من قبل طيران قوات الجيش، يتم التعتيم ولا يظهرون تفاصيلا لها، بل بلغ بهم الحال إلى إقناع عناصرهم بعدم وجود خسائر لديهم وفي المقابل يبحثون عن قتلى لقوات الجيش ويفخمون الأمر.

ولجأت هذه التنظمات الإرهابية إلى دفن جثث عناصرها في مقابر جماعية في مناطق متفرقة من المدينة لا يعلمها إلا قلة قليلة من عناصرهم، حيث تم اكتشاف أكثر من مقبرة تحوي بقاياهم في دلالة على انهزامهم وانكسارهم وخسارتهم.

هذه المقبرة الجماعية التي أعلن اليوم عن اكتشافها في بنغازي، لم تكن الأولى، حيث تكرر اكتشاف مقابرتعود لعناصر التنظيمات الإرهابية في عدد من المدن الليبية الأخرى.

مراقبون للحركات المتطرفة أكدوا في تغريداتهم عبر تويتر أن مواصلة اكتشاف المقابر الجماعية للإرهابين في ليبيا يُعد صفعة أخرى يتلقاها هذا التنظيم في ليبيا لا تختلف في شدتها عن هزيمتهم في المدن الليبية الرئيسية .

في هذا السياق يرى المختصون في شؤون مكافحة الإرهاب أن الجماعات الإرهابية بدفنها لمقاتليها في مقابر جماعية في ليبيا، هو تغير خطير في استراتيجيتها ؛ حيث كانت تسعى هذه التنظيمات في السابق إلى إبراز شجاعة مقاتليهم عند وفاتهم لدعم عناصرهم الأحياء معنوياً ، و باتباع استراتيجية المقابر الجماعية، يرى المختصون أن داعش تنازلت عن استراتيجية مهمة ستواصل التأثير سلباً على معنويات مقاتليها في الصحراء الليبية ، و الذين يفتقرون في الأساس إلى الروح المعنوية العالية بعد هزيمتهم في المدن و مطاردتهم في الصحراء.

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