الوطنية لحقوق الإنسان تدين اختطاف نقيب المحاميين السابق وتصاعد الجرائم الجنائية بنغازي

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، متابعتها بقلق بالغ واقعة اختطاف نقيب المحاميين السابق أبوبكر السهولي الذي اختطف من مكتبه يوم الأربعاء الماضي من قبل مجهولين اقتحموا مكتبه، واقتادوه إلى جهة غير معروفة ، وذلك بحسب ما أعلن عنه عدد من المحاميين بمدينة بنغازي صباح يوم الخميس 10أكتوبر الجاري ، من خلال وقفتهم الاحتجاجية ، أمام محكمة جنوب بنغازي الابتدائية .

وطالبت اللجنة وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة ، والأجهزة الأمنية و مديرية الأمن ومكتب المحامي العام بمدينة بنغازي ، بسرعة التحرك لكشف مصير المحامي _ أبو بكر السهولي ، وضمان إطلاق سراحه ، وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة ، وتحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الخاطفين المسؤولية القانونية الكاملة إزاء سلامتة وحياته .

وأعربت عن قلقها واستنكارها حيال تصاعد مؤشرات الجرائم الجنائية والجريمة المنظمة من جرائم السطو المسلح والسرقات والاختطاف والقتل بدوافع إجرامية بأحياء ومناطق عديدة في مدينة بنغازي ، من قبل الخارجين عن القانون وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة التي باتت تهدد بشكل كبير حياة وسلامة وأمن المواطنين والمقيمين الأجانب بالمدينة وممتلكاتهم ، والتي كان آخرها واقعة مقتل مواطنات سودانيات الأيام الماضية بمدينة بنغازي على أيدي عصابات إجرامية ، حيث تفيد المعلومات الأولية بأن عمليات الاعتقال قامت بها مجموعات مسلحة ، حيث جرى اعتقال عائشة من منزلها وزينب من مزين نسائي بالمدينة ، وقد وجدت الجثة الأولى وجدت على البحر وعليها آثار تعذيب بمنطقة الصابري تعود لسيدة سودانية تدعى زينب، وهي من سكان شارع الشريف ، واما الجثة الثانية فهي لسيدة سودانية تدعى عائشة يونس من سكان السلماني، وعثر عليها قرب مستشفى الجلاء وعليها آثار تعذيب .

ودعت اللجنة مديرية الأمن والأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي، بالتحقيق في الجرائم التي طالت المواطنات السودانيات ، وملاحقة الجناة بأسرع ما يمكن وتقديمهم للعدالة ، وتوفير الحماية والأمن لكل المواطنين السودانيين والأجانب الموجودين بمدينة بنغازي .

و كما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، الأجهزة الأمنية ومديرية الأمن الوطني بمدينة بنغازي بضبط الأمن ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة وملاحقة الخارجين عن القانون وضبطهم وتقديمهم للعدالة، وضمان سلامة وحماية وأمن المواطنين والمقيمين الأجانب بالمدينة وممتلكاتهم .

