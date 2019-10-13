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المحجوب: تركيا تسعى لنشر “دواعش سوريا” في ليبيا

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوضح الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب، أن الجيش يضع في اعتباره إمكانية نقل إرهابيي داعش من شمالي سوريا إلى غربي ليبيا لمساندة الميليشيات، ومستعد للقضاء عليهم وإحباط كل المؤامرات التي تستهدف الأمن الوطني والاستقرار الليبي.

وأضاف المحجوب أن هناك اتجاها واضحا من قبل تركيا لاستعمال آلاف الإرهابيين من تنظيم داعش ممن كانوا تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، في تنفيذ أجنداته في دول أخرى ومنها ليبيا.

وأوضح المحجوب أنه تم تسجيل وصول مئات الإرهابيين التابعين لجبهة النصرة من سوريا إلى ليبيا عبر تركيا للقتال في صفوف التشكيلات المسلحة خلال الأشهر الماضية، وأن هناك غرفة عمليات يديرها أتراك وقيادات إرهابية ليبية مقيمة في تركيا، لاستقطاب الإرهابيين ونقلهم إلى ليبيا ضمن المخطط التركي لعرقلة تقدم الجيش الوطني.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • انتشار اللافتات الأجنبية في مناطق البلديات الليبية – أدى الى ضياع الهوية الليبية والغزو الفكري والثقافي الذي لحق بالمواطنين والمؤسسات العامة – وجلب العديد من الظواهر السلبية الهدامة الذي ادى آلى الانهيار الاسري وضياع الأبناء والبنات – وضياع الهوية الليبية الثقافية .وانتشار المخدرات والممنوعات . دون اي اتخاذ اي إجراءات أمنية بالخصوص .

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