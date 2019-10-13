عقد الاجتماع السنوي لإدارة الخدمات الاجتماعية والصحة المدرسية

عقدت إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية الاجتماع السنوي الاول لعام 2019_2020 بمدراء المكاتب التابعتين لها بمراقبات التعليم.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن المجتمعون ناقشوا مهام الأخصائي الاجتماعي والمسعف الصحي والمشرف الصحي بالمؤسسات التعليمية كما جرى التباحث حول نبذ العنف المدرسي كما تم الاتفاق على وضع آلية إحياء يوم وطني لهذا المشروع بحيث يكون يوم 28.4 من كل عام هو يوما وطنيا لنبذ العنف المدرسي بالمؤسسات التعليمية والاستعداد لإحيائه بكافة المناشط التوعوية والتثقيفية والثقافية والتعاون مع الجهات والمنظمات الشريكة للعمل معها في هذا السياق.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية وجود الأخصائي الاجتماعي من أول يوم دراسي وما لهذا من تأثير على التلاميذ والطلاب في تذليل أي صعوبات تواجههم في المؤسسة التعليمية وخاصة التلاميذ والطلاب المستجدين بكافة المراحل العمرية.

وتم خلال الاجتماع بحث العمل بالخطة العامة لإدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بشقيها الاجتماعي والصحي وتفعيل البرامج واستكمال ما لم يتم منها خلال العام 2018_2019 استكمالا لخطة الإدارة.

وجرى خلال الاجتماع عرض أهم المبادرات والتي من بينها تفعيل مبادرة الأخصائي الاجتماعي المبدع للموسم الثاني واستكمال استقبال المشاركات ومبادرة المقاصف المدرسية وإمكانية تنفيذها هذا العام وتفعيل القرارات الوزارية والعمل بما جاء فيها ومبادرة المشروع الوطني مع برنامج الغذاء العالمي وآخر المستجدات فيها، وتوزيع وسد العجز من العناصر المهنية من أخصائيين اجتماعين في المؤسسات التي تفتقد وجودهم بها.

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