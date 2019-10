اليونيسيف تقدم أدوية لعلاج اللشمانيا لمستشفى الأطفال ببنغازي

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها قدمت لمستشفى الأطفال بنغازي علاج لداء اللشمانيات الحشوي يكفي لـ 30 مريضاً لمدة تصل إلى عام واحد.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في بيان لها أن هذا المرض مستوطن في جنوب ليبيا وقد تضاعفت معدلات الإصابة به بسبب الأزمة التي طال أمدها في البلاد.

وأوضحت المنظمة أن هذا العلاج لم يكن متاحا في ليبيا ما يهدد حياة المرضى مبينة أن معدلات حالات الوفاة بسببه تصل في البلدان النامية إلى 100٪ في غضون عامين.

وأشارت المنظمة إلى أن أعراض داء الليشمانيات الحشوي هي نوبات حمى غير منتظمة وفقدان كبير في الوزن وتورم في الطحال والكبد وفقر الدم.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، سنواصل العمل مع وزارة الصحة والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء ليبيا

