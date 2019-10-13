سالمة لريل:ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون للفتة كريمة

احتضن مدرج فندق تيبستي ببنغازي في العاشر من اكتوبر الجاري الملتقى الأول للأطباء والاخصائيين النفسيين والذي نظمته الجمعية الليبية لعلم النفس بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، حيث سلط الملتقى الضوء على الخدمة المقدمة في مجال الصحة النفسية في المراكز والعيادات المتخصصة في ليبيا والصعوبات التي تواجهها.

وتضمن الملتقى عدد من الورقات والأبحاث التي قدمها المشاركون تطرقت إلى مسألة غياب القانون الطبي والوضع القانوني للاخصائي النفسي ومدى الإلتزام بالميثاق الأخلاقي للمهنة، ومعوقات الممارسة النفسية والتنسسيق بين مقدمي الخدمة النفسية والعلاقة المهنية والتعاون بينهم.

كما سلطت الورقات العلمية الضوء على المناهج في التعليم الجامعي، ودور الاخصائي الاجتماعي في مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ودراسة مقترح انشاء نقابة تضم الأطباء والاختصاصين النفسيين لتنظيم عملهم في ليبيا وإدارة شؤونهم.

بوابة افريقيا الإخبارية، تابعت الملتقى وسلطت الضوء على واقع الخدمة النفسية في ليبيا حيث التقت مع “سالمة لريل” استاذة علم النفس وسفيرة أطفال التوحد في ليبيا والمدير الفني‏ لدى ‏مركز طرابلس لذوي الإعاقة‏ التي تكبدت مشاق وعناء السفر من طرابلس إلى بنغازي كي لا تفوت فرصة المشاركة في الملتقى العلمي رفقة عدد من الاختصاصيين والأطباء من طرابلس.

وقالت الأستاذة “سالمة لريل” وهي خبيرة في مجال الإرشاد والتوجيه النفسي وعضو مؤسس‏ لدى ‏الجمعية الليبية للعلوم النفسية‏، و‏رئيسة سابقة لقسم العيادة النفسية‏ في ‏مستشفى الجلاء‏، إنها تقدمت خلال الملتقى العلمي بورقة علمية بعنوان “الصعوبات التي تواجه مقدمي الخدمة النفسية بليبيا.

وتطرقت الأستاذة “لريل” إلى واقع الخدمات النفسية في ليبيا وما تواجهه من صعوبات في ظل الظروف الراهنة تعيق تقديم أفضل الخدمات لدوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والجهود التي يقوم بها المركز الدي تديره وتشرف عليه في هدا المجال وهو مركز طرابلس لدوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت أنها تسعى وزملائها ليكون مركز طرابلس لدوي الاحتياجات الخاصة ضمن المراكز المتقدمة دوليا، مضيفة “لقد قطعنا شوطا كبيرا في ذلك وسنقحم كوادرنا في دورات تخصصية دولية متقدمة وسنقدم مناهج دولية خاصة لمنتسبي المعهد وسوف تفتح لهم معاهد حرفية خاصة بهم بعد الشهادة الإعدادية.

وأكدت أن الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم قدرات إبداعية مميزة ويتفوقون في كل المجالات فقط يحتاجون المساندة والدعم والتشجيع سواء من الأهل والأقارب أو من الدولة من خلال تطوير المناهج والتوسع في تعليم هده الفئات.

وأشارت إلى أن المركز الدي تشرف عليه، نظم عدة ورش عمل للأطفال المترددين على المركز، آخرها كان ورشة عمل حول “فن النحت” بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية فنون الطفل بالهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون استمرت لمدة شهر تحت إشراف فنان النحت “ا.عزالدين الحطاب”، حيث تعرف الأطفال على بعض خامات النحت، واكتشاف ملمسها ، وعمل نماذج مجسمة.

وشددت أستاذة علم النفس وكما يطلق عليها سفيرة أطفال التوحد، في حديثها مع بوابة افريقيا الإخبارية، ضرورة توفير احتياجات الفئات الخاصة والبيئة الملائمة وجودة عمل مراكز الاحتياجات الخاصة التي أصبحت تنتشر في أغلب المناطق الليبية.

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