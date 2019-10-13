شركة الكهرباء: تركيب محول جديد بالوحدة الرابعة بمحطة الرويس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن فنيي ومهندسي إدارة التركيبات بالإدارة العامة لنقل الطاقة قاموا بفك المحول القديم الخاص بالوحدة الرابعة بمحطة الرويس لتوليد الطاقة الكهربائية جهد 220 ك.ف مؤكدة أنه يجري العمل على تركيب محول جديد جهد 400 ك.ف.

ورجحت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” الانتهاء من أعمال التركيبات وإجراء الاختبارات التشغيلية والدخول بالوحدة مع نهاية شهر أكتوبر الجاري بقدرة 165 ميجاوات مما سيساهم في دعم الشبكة ومجابهة أحمال الذروة الشتوية.

كما قامت فرق الصيانة التابعة لدائرة توزيع القره بولي بإجراء أعمال الصيانة لبعض الخطوط الهوائية جهد 11 ك.ف شملت تقليم بعض الأشجار القريبة من الخطوط الهوائية وكذلك شد بعض الأسلاك المتدلية والقريبة من الأرض وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وسلامة أهلهم، وللحفاظ كذلك على أداء الشبكة العامة للكهرباء والتي تشكل خطورة عند ملامستها لخطوط الكهرباء وبالتالي تشكل خطورة على السلامة العامة وخسائر في الأرواح وانقطاع التيار الكهربائي عن المستهلكين لفترات طويلة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا