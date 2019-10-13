السني يعلن تفاصيل خطة تطوير مجمع مليتة الصناعي لعام 2020

كشف مدير عام مجمع مليتة الصناعي صلاح السني، السبت، عن خطة عمل المجمع لعام 2020 والتي ستشمل تطوير عدد من المجالات المختلفة بداخل المجمع أبرزها إنشاء خمس ورش جديدة لأقسام الصيانة وإنشاء وتفعيل البوابات الإلكترونية لكل من البوابة الرئيسية والبوابة الصناعية لضمان استقلالية العمل وسلامة المجمع والعاملين فيه.

السني أشار خلال تصريحه للمكتب الإعلامي للمجمع إلى أن الأعمال ستشمل أيضا تجديد كامل للوحدة الثالثة الخاصة بتحلية مياه البحر، كما وضعت الإدارة خطة الاهتمام بالسلامة المهنية بعد إعلانها أن خطة التطوير للعام المقبل ستشمل صيانة محرك الديزل الخاص بمضخة إطفاء الحرائق، كما ستشمل عمليات التطوير إجراءات الفحص الداخلي في المجمع وتغيير مانعات التسرب لخزان المكثفات رقم 2.

وأضاف السني في تصريحاته أن الإدارة ستعمل على صيانة حاجز الأمواج الخاص بمرفأ القاطرات بميناء مليتة البحري بالإضافة لأعمال الصيانة لثقوب منصة شحن الغاز المسال والكبريت، بالإضافة لإنشاء مخزن خاص لخراطيم شحن النفط الخام والمكثفات فضلا عن القيام بعمرة كاملة لوحدة أذرع شحن الغاز المسال.

وفي ختام تصريحه أكد السني أن خطة العام المقبل ستشمل أيضا توسعة مطعم مجمع مليتة الصناعي وإنشاء مقاهي في كل من الورشة الرئيسية والمنطقة الصناعية بالمجمع.

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