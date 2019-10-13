البريقة لتسويق النفط ترفض محاولة المجلس الموازي إعادة تشكيل الإدارات

أعلنت ادارة شركة البريقة لتسويق النفط عبر بيان لها رفضها التغييرات الإدارية غير الشرعية التي يقوم بها عضو لجنة إدارة شركة البريقة خير الله صالح الموقوف عن العمل والذي ينتحل صفة رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط.

وأكدت الشركة إن هذا القرار غير القانوني لتغيير عدد من شاغلي الوظائف الإدارية بما في ذلك المسؤولين عن الشئون المالية والفنية، هو عبارة عن محاولة بائسة و واضحة لإخفاء المخالفات المالية و التغطية على اختلاس الموارد المالية للدولة.

وأضافت الشركة على أن هذه التغييرات غير شرعية بموجب القانون الليبي لأن المجلس الموازي يفتقر إلى السلطة القانونية، مما يجعل أي قرارات صادرة عنه غير صالحة وهي و العدم سواء.

هذا وقالت الشركة بأنها سوف تقوم بملاحقة و محاكمة كل شخص يقوم بانتحال صفة وظيفية تنفيذًا لقرارات المجلس الموازي أو يتواطأ في سرقة الأموال العامة أو يقوم بإساءة استخدامها أو يمارس أي أعمال غير قانونية.

كما حذرت الشركة من تهديد حياة الموظفين الشرعيين أو منعهم من القيام بأعمالهم.

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