تعرف على تفاصيل اجتماع لجنة متابعة تنمية مشروعات الجنوب

ترأس النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، الاجتماع الدوري الثالث للجنة المشكلة لمتابعة تنمية مشروعات المنطقة الجنوبية.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه شارك في الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، كلا من عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة، ووزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموارد المائية، ومستشار الشؤون الفنية والإعمار بالمجلس الرئاسي، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، والمدير التنفيذي لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ومدير عام المشروعات وزارة الصحة، ومديري إدارة التخطيط بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومشروعات الصحة بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وناقش الاجتماع، تقرير أعمال فريق العمل المكلف بمراجعة المشروعات المقترح تنفيذها ضمن البرنامج التنموي للمنطقة الجنوبية.

وأكد رئيس الفريق فرج العماري، أنه تنفيذًا للمهام المنوطة بالفريق تم عقد عدد من الاجتماعات العملية الفنية مع المختصين بقطاعات (المياه والصرف الصحي، المواصلات، الصحة ) لمراجعة المقترحات المقدمة من وزارة التخطيط وتحديد المشروعات الهامة وغير المدرجة ضمن القائمة المقترحة، مؤكدًا الانتهاء من القطاعات السابق ذكرها وقد تم اعدادها في عدد من القوائم.

وأوضح العماري، أن القوائم تضمنت مشروعات تنفيذ متعاقد عليها وذات أهمية وأولية تنفذ من خلال الأجهزة التنفيذية المكلفة بتنفيذها، ومشروعات جديدة ذات أهمية وأولوية مطلوب التعاقد على تنفيذها من الاجهزة التنفيذية، بالإضافة إلى مشروعات صيانة ذات أهمية وأولوية تنفذ من خلال إدارات المشروعات في القطاعات.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات ذات الأهمية من خلال طرح المشروعات الجديدة وعطاءات للتنفيذ طبقاً للائحة العقود الإدارية ولاستكمال الخطوات الاخيرة في المراجعة، تم الاتفاق على عقد اجتماعات فنية لفريق العمل المكلف مع المختصين بالقطاعات والاجهزة التنفيذية لإعداد قائمة بالمشروعات النهائية لكل قطاع مقرونه بالتكلفة المالية التقديرية، وتدفقاتها المالية موزعة على السنوات (2021-2020-2019)

وتناول الاجتماع بالمناقشة، قطاعات (التعليم، الداخلية، الشؤون الاجتماعية، العدل، الرياضة) وعرض المدير التنفيذي لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية مشروعات قطاع التعليم، موضحا أن الجهاز مكلف بتنفيذ عدد من المدارس النموذجية وبعض مشروعات الصيانة للمدارس القائمة المحالة إليه من الشعبيات “سابقا”.

وتابع “اقترح أن يتم تخصيص مبلغ يقسم على سنتين أو ثلاث سنوات لتنفيذ المشروعات الجديدة، واستكمال مشروعات الصيانة والتطوير الجاري تنفيذها، وذلك مراعاة للوضع من ناحية المؤسسات التعليمية بجميع مناطق الجنوب، مؤكدا أنه قد تم البدء فعليا في استدعاء المقاولين للعودة لاستكمال تنفيذ المشروعات.

كما استعرض مدير مشروعات الصحة بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، مشروعات التنفيذ والتجديد والصيانة الجذرية للمستشفيات والمباني الصحية بالمنطقة الجنوبية، مؤكدًا أن مشروعات الصحة يجب أن تأخذ أولوية قصوى، نظرًا للوضع الكارثي لقطاع الصحة بالمنطقة الجنوبية كما أكد على ضرورة أن تعطى الأولوية في التنفيذ لمستشفى غات.

وبعد مناقشة هذا البند باستفاضة، تم الاتفاق على ضرورة عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الاسبوع القادم بحضور القطاعات وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية مع الفريق الفني المكلف من اللجنة لإعداد قائمة بالمشروعات المطلوب تنفيذها وترتيب أولوياتها واقتراح الجهات المنفذة لجميع القطاعات الرئيسية.

وأكد وزير الحكم المحلي، على أهمية البدء الفعلي في تنفيذ المشروعات العاجلة التي تحل المختنقات، وخاصة مشروعات المياه والصرف الصحي والصحة والطرق الرئيسية.

وأكد أحمد حمزة عضو المجلس الرئاسي وعضو اللجنة، أن الدور الرئيسي في تنفيذ ومتابعة تنفيذ مشروعات تنمية الجنوب يقع على عاتق اللجنة، ولهذا من المهم جدًا أن تتم جميع مراحل تنفيذ هذه المشروعات، بدءًا من تحديدها وتحديد أولوياتها واعتمادها ومتابعة تنفيذها واستصدار القرارات اللازمة لها من خلال اللجنة، وأنه لن يعتد بأي إجراء يتم خارج اللجنة.

وأكد النائب عبدالسلام كاجمان رئيس اللجنة، على ضرورة أن ينهي فريق العمل، الأعمال المكلف بها قبل نهاية الأسبوع القادم على أن تعرض النتائج النهائية على اللجنة لاعتمادها واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها، مبينًا أن دور اللجنة سيكون تذليل كل العقبات التي تواجه تنفيذ هذا البرنامج الوطني المهم “لتنمية الجنوب وتنفيذ المشروعات العاجلة لحل المختنقات في القطاعات المختلفة “.

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