عودة تدريجية للكهرباء بعد إظلام تام في مناطق الجبل الأخضر

أعلنت الشركة العامة للكهرباء حدوث إظلام لكل من مناطق الجبل الاخضر، والمنطقة الوسطي ، والصحراء ، وذلك بسبب خروج دوائر الشمال المرج (1,2) لوجود قطع في خطوط النقل داخل محطة المرج ( جنبر مقطوع علي دائرة رقم 1 ).

وأوضحت الشركة أنه تم شحن محطة الزويتينة ودخول الوحدة السادسة وايضاً تم شحن محطة السرير الغربي وبذلك تم شحن محطات النقل (220 k.v ) ،وتوصيل أحمال المنطقة الوسطي ، والصحراء ، والجبل الاخضر.

وأضافت أنه في الوضع الحالي الأمور جيدة والأحمال عادت بالتدريج لكل المناطق المذكورة .

