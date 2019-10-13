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عودة تدريجية للكهرباء بعد إظلام تام في مناطق الجبل الأخضر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء حدوث إظلام لكل من مناطق الجبل الاخضر، والمنطقة الوسطي ، والصحراء ، وذلك بسبب خروج دوائر الشمال المرج (1,2) لوجود قطع في خطوط النقل داخل محطة المرج ( جنبر مقطوع علي دائرة رقم 1 ).
وأوضحت الشركة أنه تم شحن محطة الزويتينة ودخول الوحدة السادسة وايضاً تم شحن محطة السرير الغربي وبذلك تم شحن محطات النقل (220 k.v ) ،وتوصيل أحمال المنطقة الوسطي ، والصحراء ، والجبل الاخضر.
وأضافت أنه في الوضع الحالي الأمور جيدة والأحمال عادت بالتدريج لكل المناطق المذكورة .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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