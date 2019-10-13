وفقة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح أطباء قافلة غدامس

نظم العاملون بمستشفى غدامس العام صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية على خلفية اختطاف 6 أطباء كانوا ضمن قافلة طبية قادمة إلى مستشفى غدامس العام الجمعة الماضية.

واستنكر المشاركون في هذه الوقفة واقعة الاختطاف، وطالبوا بالإفراج الفوري عن الأطباء المختطفين وعدم تحميلهم مسؤولية وأفعال أطراف أخرى لا صلة لهم بها، وفق أحد المشاركين في الوقفة في تصريح الى «بوابة الوسط». شارك في الوقفة أعضاء من المجلس البلدي غدامس، وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني، وعدد غفير من المواطنين وأهالي المرضى.

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ويوم الجمعة الماضية، أعلن مصدر رسمي من وزارة الصحة واقعة الاعتداء الخطف، فيما كشف مدير مستشفى غدامس، محمد الثني، أن خاطفي الأطباء الستة في الزنتان «يطالبون بالإفراج عن شاب من الزنتان محتجز عند قوة الردع».وقالت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم إنها «تواصلت مع بلدي وأعيان الزنتان عن طريق لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة وعبرت عن رفضها واستيائها من هذه الأفعال التي تجرمها القوانين المحلية والدولية».

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