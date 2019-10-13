استعراض مواصفات مراكز التدريب في خطة العام القادم

أعلنت بلدية بنغازي إطلاق الشعار الرسمي لمبادرة رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني وخطة وزارة العمل والتأهيل عام 2020 بشأن التدريب والتطوير والتنمية البشرية بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن اللجنة المختصة استعرضت معايير ومواصفات مراكز التدريب وكذلك شروط وضوابط المدرب والحقيبة التدريبية ووضعت بعض معايير الجودة للرقي بهذا المجال والذى سوف يساهم في تنمية قدرات الشباب للنهوض بجميع مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص.

وافتتح على هامش المبادرة وزير العمل والتأهيل مسعود صوة ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري مركز الريادة للتدريب والتطوير التابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي والذي سيكون الشريك الأساسي والداعم للخطط وبرامج التدريب والتطوير والتنمية البشرية في كافة التخصصات من خلال حزمة لبعض الدورات المجانية وكذلك الدورات التخصصية والحرفية والمهنية كمساهمة بالمسؤولية الاجتماعية من غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي.

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