أعلنت غرفة عمليات اجدابيا، أن عناصر سرية 93 السلفية التابعة للكتيبة 128 استهدفت مدرعة تابعة للقوات التي تقاتل الجيش في العاصمة طرابلس

وأكدت الكتيبة، مقتل 6 أفراد داخل المدرعة، مشيرة إلى أنه تم اغتنام أسلحة ومعدات كانت بحوزة التشكيلات المسلحة.

The post الجيش يستهدف مدرعة في محور الخلاطات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية