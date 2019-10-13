السعيدي: الاجتياح التركي لسوريا سيساعد الإرهابيين على الذهاب إلى ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن العمليات العسكرية التي تشنها تركيا على سوريا هدفها مساعدة الإرهابين الموجودين هناك للخروج وإرسالهم إلى ليبيا.

السعيدي لفت في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” أمس السبت إن الاجتياح التركي لسوريا هدفه إرسال هذه المجماعات إلى ليبيا لمحاربة الجيش.

وطالب الجيش برصد تحركات هذه الجماعات، مشيراً إلى أنه سبق وتم إرسال مجموعة إرهابية من إدلب السورية إلى ليبيا وأغلب هذه الجماعات قتلت والبعض الآخر موجد في ساحة القتال منهم مجموعات موجودة فى الجنوب الليبي.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ٌد أعلن في 9 من أكتوبر الجاري إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا تحت اسم “نبع السلام”.